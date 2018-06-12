Новосибирск, 12 июня, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Активисты команды «Молодежка Общероссийского народного фронта» Новосибирской области в День России присоединились к масштабной акции «Россия — это мы». На Новосибирском ипподроме участники акции нарисовали мелками на асфальте большой российский триколор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Активисты команды «Молодежка Общероссийского народного фронта» рисуют триколор ко Дню России

«Сегодня «Молодежка ОНФ» Новосибирской области провела на ипподроме федеральную акцию ко Дню России. Вместе с ребятами, мы изобразили мелками на асфальте флаг Российской Федерации и несколько рисунков, которые ассоциируются у нас с Родиной. Для меня Родина — это место где я родился, живу, работаю», — отметил ИА REGNUM участник акции Павел Куцев.

Также сегодня, 12 июня, в Новосибирске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Жителей и гостей города ждут на фестивале «С днём рождения, Россия!». На площади им. Ленина будут работать три творческие площадки: стрит-арт, стрит-дэнс и стрит-футбол. Вечером от Нарымского сквера до площади им. Ленина пройдёт шествие «Мы — будущее России!». Потом в центре города начнётся праздничная программа. На День России в Новосибирске ждут певицу Полину Гагарину, которая выступит с большим сольным концертом. Праздник завершится фейерверком.

Отметим, что «Молодёжка ОНФ» — это команда молодых людей в 85 субъектах РФ, которые меняют жизнь вокруг себя в лучшую сторону своими руками, не дожидаясь ничьей помощи.