Сингапур, 12 июня, 2018, 07:50 — ИА Регнум. В Сингапуре завершилась встреча один на один президента США Дональда Трампа с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

После приветствия и рукопожатий Трамп и Ким уединились и некоторое время общались без посторонних. Переговоры один на один длились порядка 45 минут.

После окончания закрытой части переговоров Трамп заявил, что беседа с Кимом была очень продуктивной и он надеется на дальнейшее решение больших проблем. Также президент США отметил, что у него сложились «отличные отношения с лидером Северной Кореи».

Ким в свою очередь заявил, что надеется на более тесное сотрудничество с США.

Какие именно вопросы лидеры КНДР и США обсуждали между собой они не рассказали.

Затем саммит продолжился в расширенном составе. К Трампу присоединились государственный секретарь США Майк Помпео, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли. Вместе с Кимом переговоры продолжили заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя и заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

По итогам переговоров не планируется подписание каких-то документов.