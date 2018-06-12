Нижний Новгород, 12 июня, 2018, 13:05 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде врио губернатора Глеб Никитин в День России, 12 июня 2018 года, торжественно открыл новую станцию метро «Стрелка», которая позволит сократить время ожидания поездов. Новая станция, входящая в состав проекта продления Сормовско-Мещерской линии, создаст альтернативу наземному транспорту в сторону микрорайона Мещерское озеро. Для жителей станция начнёт работать с 13 июня, сообщает ИА REGNUM.

Алексей Кузнецов. Эскиз к картине «Великий почин». 1962-1964

Данная альтернатива позволит также решить вопрос с автомобильными пробками в направлении микрорайона, что особенно актуально в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу, так как станция расположена вблизи стадиона, где они будут проходить.

Напомним, реализация проекта по продлению Сормовско-Мещерской линии до стадиона начата весной 2015 года. Стоимость строительства — 11 млрд 662 млн 129,1 тыс. рублей, из которых федеральный бюджет выделил 6 млрд 226 млн 288,3 тыс. рублей, а остальное — это средства консолидированного бюджета области.

По мнению экспертов, открытие новой станции увеличит количество пассажиров нижегородского метрополитена на 30%. На сегодня среднесуточный пассажиропоток данного вида транспорта — 130 тыс. человек, что составляет 18% от общего объёма муниципального транспорта города. Услугами метрополитена за время его работы с 1985 года воспользовались свыше 1 млрд жителей и гостей столицы региона.

Нижегородское метро включает две линии и 14 станций с общей протяжённостью путей в двух направлениях — 38,8 км. Станции есть в пяти из восьми районов города.