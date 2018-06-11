Киев, 12 июня, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Сокращение женщин детородного возраста в России свидетельствует о вырождении и агонии государства, заявила бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион 11 июня в интервью изданию «Обозреватель».

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР И меня вылечат

"Московиты это абсолютно заслужили. Я желаю, чтобы этот процесс как можно быстрее достиг своего логического завершения», — заявила украинский политик.

Напомним, в 2016 году Фарион на своей странице в сети Facebook выразила поддержку и благодарность убийце российского посла в Турции Андрея Карлова.

Ранее глава РФ Владимир Путин отмечал, что снижение количества женщин детородного возраста в стране связано с резким падением рождаемости в 90-х годах прошлого века.

По словам российского лидера, сегодня количество молодых женщин, рождённых в 1990-е годы, меньше на 34%.

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