Росстат: В России рождаемость упала до 10-летнего минимума

Москва, , 11:50 — REGNUM В России в 2017 году отмечен десятилетний минимум рождаемости. По отношению к показателям 2016 года она упала на 10%. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Росстата.

Всего в 2017 году в нашей стране родилось 1,69 млн человек. До подведения итогов 2017 года минимальная рождаемость (1,71 млн человек) была зафиксирована в 2008 году. В 2014 году (за счет рождённых в присоединённом Крыму) рождаемость в нашей стране достигла десятилетнего максимума — 1,94 млн человек.

По данным статистического ведомства, за 2017 год (по сравнению с 2016 годом) рождаемость в России упала более чем на 10%. Количество рождённых в 2016 году составило 1,89 млн человек. Более всего рождаемость упала в Москве (снижение на 11,3 тыс.), а самый низкий спад был зафиксирован в Чечне (всего на три человека меньше).

Согласно информации Росстата, в России также снизилась и смертность. В 2008 году она составила 2 млн человек, в 2016-м — 1,89 млн, а в 2017 году — 1,82 млн.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что снижение количества женщин детородного возраста связано с резким падением рождаемости в 90-х годах прошлого века. По словам главы государства, сегодня количество молодых женщин, рождённых в 1990-е годы, меньше на 34%.

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Ранее в Минтруде РФ отметили, что количество женщин детородного возраста в России уменьшится к 2035 году еще на 28%.

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