Нью-Йорк, США, 11 июня, 2018, 23:30 — ИА Регнум. Принять участие в однодневной голодовке призывает всех неравнодушных Украинский конгрессный комитет Америки (УККА), сказано в обращении организации, опубликованном 11 июня изданием «Укринформ».

marinamarusya13 Пустая тарелка

Авторы сообщения напомнили, что 1 июня президенту США Дональду Трампу было направлено письмо от представителей украинской диаспоры с призывом освободить из российских тюрем Олега Сенцова и еще 60 «политзаключенных».

«Голодовка» пройдет 13 июня, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режиссер Олег Сенцов был осужден за подготовку терактов и отбывает 20-летний срок в российской тюрьме. 16 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку.

В основе обвинения Сенцова лежат показания его сообщника Геннадия Афанасьева, который, в данный момент, является советником министра иностранных дел Украины.

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