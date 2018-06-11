Калуга, 11 июня, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Пешеходная зона улицы Театральная областного центра стала 11 июня площадкой для проведения первого городского фестиваля «Калуга гостеприимная».

Kaluga-gov.ru На фестивале «Калуга гостеприимная»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе, для жителей и гостей Калуги на «Театралке» развернулась выставка-продажа изделий ручной работы калужских мастеров, а также здоровых, экологичных и вкусных продуктов.

В торжественном открытии фестиваля принял участие городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

«Это событие, на котором до 16 июня можно подробно познакомиться с Калугой, узнать о культурных традициях города. В течение недели в рамках фестиваля пройдут разнообразные мероприятия, — сказал Разумовский. — В местах его проведения на площади Театральной и улице Театральной можно будет приобрести калужские экологически чистые продукты, позаниматься спортом, сдать нормы ГТО. Мы рады приветствовать калужан и гостей нашего города на этом празднике».

После церемонии открытия фестиваля калужан ждала яркая концертная программа с выступлением музыкальных и творческих коллективов города.

Атмосфера гостеприимства на Театральной улице царила повсюду. Под звуки музыки и песен гости фестиваля знакомились не только с выставкой продукции калужских производителей, но и смогли принять участие в интересных развлекательных и спортивных мероприятиях.

Для желающих организаторы праздника провели развлекательно-познавательные занятия «Как одевались калужские купчихи», мастер-класс «Искусство набойки на ткани». Также состоялась презентация экскурсионных маршрутов по Калуге и Калужской области и конкурс на самую креативную фотографию с фестиваля.

Напомним, организаторами фестиваля «Калуга гостеприимная» выступила городская управа Калуги и Торгово-промышленная палата Калужской области.

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