Москва, 11 июня, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Отец популярного телеведущего Ивана Урганта Андрей не подтвердил информацию СМИ о том, что его сын якобы получил гражданство Израиля. Об этом Андрей Ургант сообщил радиостанции «Говорит Москва».

Silber_Mel Иван Ургант

«Не могу вам это уточнить, — сказал Андрей Ургант. — Потому что я не в курсе, честно говоря».

Ранее Иван Ургант на своей странице в социальной сети Instagram написал, что «очень любит» Россию и уезжать из нее не намерен.

11 июня ряд СМИ сообщил, что телеведущий Ургант якобы прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля.

Читайте также: Ургант опроверг информацию о получении израильского гражданства