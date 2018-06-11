Вильнюс, 11 июня, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Из-за сложившихся неблагоприятных условий производитель азотных и других химических продуктов Achema меняет ритм производства. Количество природного газа, потребляемого заводом, сократится почти наполовину — с 3,5 млн куб. м в сутки до 1,8 млн куб. м в сутки, сообщили ИА REGNUM на предприятии сегодня, 11 июня.

Matasg Achema

По словам гендиректора компании Рамунаса Миляускаса, 11 июня было принято решение остановить один из двух цехов, производящих аммиак. Сейчас уже не работают часть цеха, производящего карбамид, когенерационная электростанция, остальные отделения также сокращают объем производства продукции.

«В этом году образовались очень неблагоприятные так называемые ножницы цен — снизилась мировые цены на удобрения, а цены на природный газ выросли очень сильно. Рыночная стоимость газа даже выросла, по сравнению с холодным периодом этого года. Поэтому в сложной для завода ситуации мы обязаны предпринять радикальные меры для того, чтобы совладать с ситуацией», — цитируется Миляускас в распространенном сообщении.

Компания не раскрывает, как это отразится на финансовых результатах завода. Но Миляускас обращает внимание, что из-за трудной ситуации на мировом рынке удобрений и высоких цен на природный газ и другие европейские заводы удобрений начали останавливать свою деятельность.

«Все европейские производители удобрений покупают газ примерно по таким же ценам, но Achema, даже не потребляя газ, должна платить налог за терминал СПГ, который достигает 20 млн евро в год. Это повышает себестоимость продукции завода и таким образом снижает его конкурентоспособность не только на местном, но и на мировом рынке. Наш фонд заработной платы почти равняется налогу за терминал СПГ, который платит компания. Если снизить этот налог, часть сэкономленных средств мы могли бы выделить на зарплаты работников и необходимые инвестиции», — говорит Миляускас.