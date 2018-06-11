Помпео рассказал, чего Трамп хочет добиться от переговоров с Ким Чен Ыном
Сингапур, 11 июня, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео назвал конечную цель американо-северокорейского саммита на высшем уровне. Соответствующее заявление Помпео сделал журналистам сегодня, 11 июня.
«Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова — это единственный итог, который примут США», — сказал Помпео.
Также государственный секретарь заявил, что власти США готовы предоставить КНДР гарантии безопасности в случае полного отказа от ядерного оружия.
Если же дипломатический подход не сработает, США готовы и дальше оказывать на КНДР жесточайшее давление.
«Санкции останутся в силе до тех пор, пока Северная Корея в полной мере не ликвидирует свои программы оружия массового уничтожения», — подчеркнул государственный секретарь США.
Стоит отметить, что власти КНДР пока не изъявляли готовность отказаться от полученного с таким трудом ядерного оружия. Что касается возможных гарантий безопасности, которые якобы могут дать США, то как показывает современная политическая практика, США могут как дать гарантии, так и забрать их обратно.