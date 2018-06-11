Сингапур, 11 июня, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео назвал конечную цель американо-северокорейского саммита на высшем уровне. Соответствующее заявление Помпео сделал журналистам сегодня, 11 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова — это единственный итог, который примут США», — сказал Помпео.

Также государственный секретарь заявил, что власти США готовы предоставить КНДР гарантии безопасности в случае полного отказа от ядерного оружия.

Если же дипломатический подход не сработает, США готовы и дальше оказывать на КНДР жесточайшее давление.

«Санкции останутся в силе до тех пор, пока Северная Корея в полной мере не ликвидирует свои программы оружия массового уничтожения», — подчеркнул государственный секретарь США.

Стоит отметить, что власти КНДР пока не изъявляли готовность отказаться от полученного с таким трудом ядерного оружия. Что касается возможных гарантий безопасности, которые якобы могут дать США, то как показывает современная политическая практика, США могут как дать гарантии, так и забрать их обратно.