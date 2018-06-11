Вашингтон, 11 июня, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Известный американский актёр Роберт де Ниро в нецензурных выражениях обругал президента США Дональда Трампа на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает TMZ.

Цитата из к/ф «Стажер». реж Нэнси Майерс. 2015. США Роберт де Ниро

Де Ниро должен был вручать статуэтку премии Tony музыканту Брюсу Спрингстину. Актёр поднялся на сцену и начал ругаться в адрес Трампа.

«Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ***. Хватит говорить: «Долой Трампа», надо: «Не пошел бы он», — начал свою речь де Ниро.

Зал взорвался аплодисментами. Правда зрители телеканала CBS, который транслировал церемонию награждения, ругательств не услышали, так как они были заглушены.

Стоит отметить, что де Ниро с самого начала предвыборной кампании Трампа негативно относился к нему.