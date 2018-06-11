Москва, 11 июня, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Популярный российский телеведущий Иван Ургант опроверг информацию ряда СМИ о том, что он получил гражданство Израиля. Соответствующее заявление он опубликовал сегодня, 11 июня, на своей странице в социальной сети Instagram.

Цитата из к/ф «Елки новые». реж Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв, Александр Карпиловский. 2017. Россия Иван Ургант

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что Ургант якобы прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля. Утверждалось, что новый паспорт Ургант получил в аэропорту Бен-Гуриона 10 июня.

Однако Ургант опроверг эту информацию.

«Я действительно уехал в Израиль… На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь», — написал он.