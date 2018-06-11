Донецк, 11 июня, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что он готов рассматривать вопрос о введении в Донбасс контингента миротворцев ООН для охраны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые работают в регионе с марта 2014 года. Об этом Захарченко заявил в интервью РИА Новости, опубликованном сегодня, 11 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

Напомним, идею ввода миротворческой миссии в Донбасс в ноябре 2017 года выдвинул президент России Владимир Путин. При этом российский лидер четко дал понять, что миротворческая миссия сможет находиться только на линии фронта в Донбассе, чтобы препятствовать нарушениям режима перемирия, «и ни на каких других территориях».

Кроме того Путин подчеркнул, что миротворцы ООН могут быть введены в Донбасс только после разведения противоборствующих сторон и отвода тяжелой техники. Также конфликтующие стороны должны дать согласие на ввод миротворческого контингента в зону конфликта.

«Если это будет формат, озвученный Владимиром Владимировичем Путиным, то моя позиция не меняется: я готов рассматривать и вносить в Народный совет предложение обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и поставить патрули ОБСЕ, которые будет охранять ООН, на линии разграничения с нами», — сказал Захарченко.

Он отметил, что согласие на ввод миротворцев ООН в Донбасс вовсе не означает, что ДНР будет отводить свои войска, чтобы «они могли там свободно передвигаться».