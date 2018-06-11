Москва, 11 июня, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел Российской Федерации предупреждает граждан России о массовых демонстрациях во Вьетнаме и просит избегать массовых скоплений людей в этой стране. Соответствующий призыв был опубликован накануне, 10 июня, в официальном Twitter-аккаунте МИД России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вид на Нячанг. Вьетнам

«В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет», — сказано в сообщении.

Напомним, во Вьетнаме массовые акции протеста вспыхнули после того, как власти страны решили создать три новые свободные экономические зоны. Граждане справедливо опасаются, что эти зоны практически сразу наводнят китайские инвесторы.

Кроме того, в конце 2017 года правительство предложило закон, который предоставит иностранным инвесторам 99-летнюю аренду земли во Вьетнаме.

Также возмущенные граждане выступают против нового законопроекта о кибербезопасности. Данный законопроект может дать властям больше контроля за интернет-пространством.

После многочисленных акций протеста, в ходе которых были задержаны десятки человек, премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил, что срок аренды земли для иностранных инвесторов будет существенно сокращен. Затем стало известно, что голосование по законопроекту было и вовсе отложено.