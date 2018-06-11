Москва, 11 июня, 2018, 04:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, приглашая лидеров стран «Большой семерки» в Москву, занимался «изощренным политическим троллингом». Об этом в своем микроблоге в Twitter написал член Совфеда Алексей Пушков.

DonkeyHotey Тереза Мэй

«Приглашение Путина в адрес членов «большой семерки» приехать в Москву — это изощренный политический троллинг», — отметил Пушков.

Российский лидер говорит не только о восстановлении членства России в G8, но и ждет от зарубежных коллег компенсации за отказ приехать на Олимпиаду в Сочи в 2014 году, пояснил он.

«Представляю себе лицо Терезы Мэй», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что Россия не покидала «Большую восьмерку» и добавил, что будет рад видеть всех лидеров стран G7 в Москве.

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