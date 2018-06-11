Мэдисон, США, 11 июня, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Небольшой самолет разбился в американском штате Висконсин. Погибли четыре человека, передает телеканал NBC.

Самолёт

Трагедия произошла днем 10 июня в округе Монро неподалеку от муниципального аэропорта. Воздушное судно упало в лесистой местности, после чего начался пожар.

На борту находились четыре человека, выжить никому не удалось. Причины крушения самолета устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня истребитель F-15 ВВС США потерпел крушение в районе японского острова Окинава. Летчик катапультировался и остался жив.

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