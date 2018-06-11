Токио, 11 июня, 2018, 03:50 — ИА Регнум. Истребитель F-15 ВВС США потерпел крушение в районе японского острова Окинава. Об этом 11 июня сообщает японское агентство Kyodo.

Af.mil Истребитель F-15 ВВС США

Инцидент произошел утром 11 июня по местному времени, вскоре после того, как самолет поднялся в воздух. Боевая машина, приписанная к базе ВВС США «Кадена», рухнула в океан на расстоянии 80 км от административного центра острова — города Наха.

Пилот катапультировался, японские военные обнаружили его с вертолета. Летчик получил перелом и ушибы.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны США приостановило эксплуатацию стратегических бомбардировщиков В-1B Lancer. Аварийная посадка машины в штате Техас выявила неисправности в системе катапультирования.

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