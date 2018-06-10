Пхеньян, 11 июня, 2018, 02:59 — ИА Регнум. Одной из ключевых тем саммита США и КНДР станет установление «новых отношений» между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Флаги США и КНДР

В ходе переговоров в Сингапуре между руководителями обеих стран состоится широкий обмен мнениями. В частности, лидеры обсудят вопросы, «касающиеся формирования новых отношений между США и КНДР».

Другие ключевые темы — установление прочного и постоянного мира в регионе и реализация процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоится историческая встреча: за стол переговоров впервые сядут президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Официальная Москва позитивно оценивает настрой Пхеньяна и Вашингтона на конструктивный диалог.

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