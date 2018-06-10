Тель-Авив, Израиль, 10 июня, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Израиля заявили об уничтожении тоннеля, вырытого ХАМАС, ведущего из сектора Газа в Средиземное море, сообщает 10 июня Associated Press.

Idf.il Тоннель

Тоннель был необходим для проникновения на территорию Израиля, поэтому для Тель-Авива его уничтожение было высоко приоритетным. Представители ХАМАС пока не прокомментировали данную ситуацию.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной значительно осложнились с конца марта 2018 года. Причиной тому стали массовые акции протеста, в ходе которых израильские военные убили больше сотни палестинцев.