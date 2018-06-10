Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что после специальной передачи «Прямая линия» он ждёт от чиновников реальных действий по имеющимся в государстве проблемам. Об этом Путин заявил сегодня, 10 июня, в интервью телеканалу НТВ.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

Российский лидер пояснил, что на «Прямую линию с Владимиром Путиным» он позвал всех ключевых федеральных министров, а также глав регионов для того, чтобы они дали ответ на волнующие граждан России вопросы, и приступили к реальным действиям по решению этих вопросов.

«Важно, чтобы за этими ответами последовали реальные шаги по решению тех задач, которые мы для себя сформулировали», — сказал Путин.

Напомним, в ходе «Прямой линии» Путин указал, что чиновники просто обязаны руководствоваться интересами людей в регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году на «Прямой линии» был использован новый формат: президент общался с гражданами и отвечал на их вопросы, а некоторые вопросы переадресовывал министрам или главам регионов, которые также были на связи и отвечали на вопросы в режиме онлайн.