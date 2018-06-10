Екатеринбург, 10 июня, 2018, 12:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге уволен директор муниципального унитарного предприятия «Золушка» Денис Мардарьев. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

Василий Поленов. Больная. 1886

Он занимал этот пост порядка 10 лет. Последним днём его работы стала суббота, 9 июня.

Ранее прокуратура выявила в работе МУП «Золушка» ряд нарушений. В частности, было установлено, что иногда продукты питания закупались по завышенным ценам, а в документах отражали неверные сведения о маркировке продукции.

В ходе проверки, которая проводилась при участии сотрудников ФСБ, были выявлены признаки уголовного преступления. Речь идёт о злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, наказанию подверглись семь шеф-поваров. Проверяющие пришли к выводу. что они нарушали санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, поводом для проверки «Золушки» стала волна ЧП в Екатеринбурге. Ученики нескольких школ обратились к медикам с жалобами на недомогание. Среди них около десяти детей из школы №140, 22 ребёнка в школе №64 и 17 в школе №74. И медики пришли к выводу, что школьники отравились.

Кроме того, стало известно о задержании бухгалтера «Золушки». Ей вменили мошенничество в особо крупном размере. 6 февраля на «Золушку» с обыском пришли следователи.

МУП «Золушка» работает в Екатеринбурге больше 20 лет. Предприятие обеспечивает питанием школы Ленинского района города. Как отмечают в самой компании, главная задача — это здоровый и сытый ребёнок. Тем не менее, как следует из материалов проверки и последних ЧП в школах, на деле оказалось не всё так хорошо. Поможет ли отставка директора изменить ситуацию, покажет время.