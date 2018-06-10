Москва, 10 июня, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах для банков, не соблюдающих требования ЦБ, предполагает обеспечить дифференцированный подход для применения мер воздействия за сомнительные операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, так объясняет правительство РФ внесение законопроекта в Госдуму.

Огюст Шарпантье. Кредитор. 1842

Принятие закона «позволит обеспечить дифференцированный подход при применении Банком России мер, в первую очередь, по отношению к крупным и финансово устойчивым кредитным организациям, побуждая их к безусловному исполнению требований законодательства Российской Федерации и Банка России», отмечается в сопроводительных документах.

Кроме того, реализация законопроекта позволит обеспечить применение Банком России в своей надзорной деятельности санкции в виде ограничений и запретов в качестве крайних мер, способствуя, тем самым, снижению оттока клиентов из кредитных организаций, и, как следствие, снижению риска потери ими деловой репутации, указали авторы.

Правительство РФ предложило наделить Банк России правом налагать на проштрафившиеся банки санкции в размере до 1 процента размера собственных средств (капитала) кредитной организации.

Согласно статистическим данным Банка России в первом полугодии 2017 года объем сомнительных операций клиентов кредитных организаций только по выводу денежных средств за рубеж и обналичиванию денежных средств более чем в 4 тыс. раз превысил размер взысканных с кредитных организаций штрафов в рамках применения Банком России статьи 74 закона о Банке России, в том числе за нарушения норм «противолегализационного» законодательства.