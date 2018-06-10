Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал страны «Большой семерки» прекратить «творческую болтовню» по поводу отравления в английском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на Великобританию, и его дочери Юлии. Такое заявление Путин сделал сегодня, 10 июня, на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Болтовня

Напомним, накануне 9 июня, страны «Большой семерки» выпустили итоговое коммюнике саммита этого неформального клуба, который в этом году проходил в Канаде. В этом итоговом коммюнике страны G7 призвали Россию прекратить «дестабилизирующие действия». Кроме того, в коммюнике было сказано, что страны G7 поддерживают власти в Великобритании в том, что за инцидентом в Солсбери стоит Россия.

«Что касается «дестабилизирующих действий», так же как в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери. Ничего конкретного опять сказано не было», — отметил Путин.

Российский лидер указал, что в связи с этим, солидарность стран G7 возникает на «какой-то очень зыбкой почве».

«Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти к конкретным вопросам, связанным с сотрудничеством», — подчеркнул президент России.

Стоит отметить, что президент США Доональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7.