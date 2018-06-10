Санкт-Петербург, 10 июня, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Постановление президиума РАН о постепенном прекращении астрономических наблюдений в Санкт-Петербурге было ожидаемым. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM представитель инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию», инженер-астрометрист Александр Шумилов. Однако борьба за сохранение научного потенциала Пулковской обсерватории (ГАО РАН) и условий для астрономических наблюдений на Пулковских высотах будет продолжена.

Иван Шилов ИА REGNUM Пулковская обсерватория

Александр Шумилов напомнил, что ранее ту же позицию о «нецелесообразности» продолжения астрономических наблюдений в Петербурге заняло Отделение физических наук РАН и рабочая группа Отделения физических наук под руководством академика Юрия Балеги (ныне вице-президент РАН).

«Неперспективными астрономические наблюдения из Пулковской обсерватории признала очень узкая группа людей. При принятии этого решения содержательной дискуссии не было, никакой новой аргументации не приводилось. По сути, решение одного человека — академика Балеги — плавно переросло в решение от имени РАН, обвешанное бюрократическими регалиями», — высказал свое мнение эксперт.

Тем временем, как утверждает Шумилов, администрация ГАО РАН уверенно ведет дело к ликвидации Пулковской обсерватории и ее музеефикации. «Начали с увольнения наиболее высокорейтинговых учёных, продолжили увольнением почти половины молодых ученых, затем оставшихся людей перевели на доли от ставок», — перечислил собеседник агентства.

По его словам, это привело к тому, что для разработки научных тем по госзаданиям, которые были поручены Пулковской обсерватории, стало просто не хватать положенных по закону штатных сотрудников на полной ставке. «Пришлось резать темы. Когда стали резать темы, процесс стал самоускоряющимся: нет тем — нет людей. Администрация очень эффективно за короткий срок кадрово обсерваторию изнутри развалила», — заявил Шумилов.

Всё это привело к тому, считает специалист, что научный потенциал Пулковской обсерватории сейчас находится в тяжелейшем состоянии, и его нужно срочно спасать.

Что же касается последствий решения президиума РАН о сворачивании астрономических наблюдений в Петербурге, то, как считает Шумилов, это решение «нужно дирекции для того, чтобы уничтожить защитную парковую зону». «Защитная парковая зона сильно мешает застройщикам, дирекция обсерватории сильно любит застройщиков», — заявил Шумилов.

Говоря о перспективах переноса астрономических наблюдений из Петербурга на Кисловодскую астрономическую станцию, собеседник ИА REGNUM рассказал, что 6 апреля на ученом совете ГАО РАН «прямо было заявлено, что на развитие кисловодской базы денег у ГАО нет». «Там большие проблемы с землеустройством, большие проблемы хозяйственного плана… Поскольку денег на развитие этой базы нет, то гарантировать перенос наблюдений в Кисловодск дирекция ГАО не может», — уверен Шумилов.

Что же касается создания новых астрономических баз для ГАО РАН, то это потребует миллиардных вложений средств, которых нет ни у Пулковской обсерватории, ни у РАН, ни у государства, уверен эксперт.

«В настоящее время астрономические наблюдения в обсерватории продолжаются. Но если дирекция в какой-то момент решит их «рубануть», то она их «рубит в никуда», — сделал вывод Шумилов.

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Комментируя противостояние защитников Пулковской обсерватории со строителями, которые хотят возводить жилые комплексы в непосредственной близости от ГАО РАН, Шумилов подчеркнул, что борьба за сохранение защитной зоны вокруг научного учреждения будет продолжена.

Эта борьба включает в себя не только отстаивание интересов обсерватории в судах и с помощью обращений к властям Петербурга и России, но и продолжение гражданской активности.

Шумилов также не исключил, что последуют и обращения в различные международные организации, «потому что это уже скандал не локального характера».