Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани поблагодарил власти Российской Федерации и Китайской Народной Республики за поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Соответствующее заявление Рухани сделал сегодня, 10 июня, на расширенном заседании совета лидеров государств Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в китайском городе Циндао.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС

«Я хотел бы поблагодарить Россию и Китай за поддержку СВПД, я приветствую ваши усилия», — сказал Рухани.

Иранский президент подчеркнул, что предпринимаемые США шаги по навязыванию своей политики другим государствам является угрозой для всего мира.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на том же заседании заявил, что решение США выйти из СВПД по иранской ядерной программе дестабилизирует обстановку в мире.