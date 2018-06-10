Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин начал работу на втором дне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском городе Циндао.

Kremlin.ru Участники заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе

Второй день саммита ШОС начался с торжественной церемонии фотографирования лидеров стран-участниц организации. После этого началось заседание лидеров стран-участниц ШОС в узком составе. Председательствует на этом заседании глава КНР СИ Цзиньпин.

Затем начнется заседание в расширенном составе, в котором примут участие представители стран-наблюдателей ШОС и ряд международных организаций.

Во второй половине дня 10 июня пройдёт подписание ряда важных документов, которые должны определить вектор развития ШОС на ближайшие годы.