Геленджик, Краснодарский край, 10 июня, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Сборная команда Исландии прибыла в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается в официальном Twitter национальной сборной.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Добро пожаловать!

На протяжении всего мундиаля команда будет проживать в курортном комплексе «Надежда» в Геленджике. Тренироваться исландцы будут на местном стадионе «Олимп».

Следует напомнить, в финальный турнир чемпионата мира сборная Исландии пробилась впервые в своей истории. Жеребьёвка поместила исландцев в группу D, где их соперниками будут сборные Аргентины, Нигерии и Хорватии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня пункты технической поддержки паспорта болельщика (FAN ID) начали работу в московском аэропорту «Шереметьево». В пресс-службе воздушной гавани отметили: пункты помогут обеспечить прохождение контроля для тех, у кого есть паспорт болельщика.

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