Токио, 10 июня, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Японские полицейские арестовали молодого мужчину, смертельно ранившего ножом одного из пассажиров скоростного поезда, следовавшего из Токио в Осаку, передаёт 10 июня телеканал NHK.

(сс) niekverlaan С ножом

Отмечается, что нападение, в результате которого погиб один человек и были ранены ещё двое, 22-летний злоумышленник совершил вечером 9 июня. Несмотря на то, что на допросе он уверял стражей порядка в спонтанности случившегося, в вещах мужчины были найдены многочисленные колюще-режущие предметы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня был сотрудниками правоохранительных органов в Москве был задержан подозреваемый в нападении с ножом на 11-летнюю девочку. Ранее судимый за совершение ряда особо тяжких преступления мужчина 1975 года рождения с ножом напал на ребёнка в подъезде жилого дома в Москве.

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