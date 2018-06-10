Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 05:51 — ИА Регнум. Россия — одна из стран, с которой активно сотрудничают власти провинции Шаньдун (Китай), заявил пресс-секретарь правительства провинции Вэй Хуасян на саммите ШОС, сообщает агентство Avesta.

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Выступая на открывшемся 9 июня саммите, Хуасян сообщил, что Шаньдун работает по трем направлениям, в том числе над созданием зон торговли и экономики за границей. Четыре из 20 одобренных китайским министерством коммерции проекта свободных торговых зон приходится на провинцию Шаньдун.

«Эти проекты расположены вдоль «Одного пояса, одного пути». Мы реализуем проекты в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, России, Индии, — сказал Хуасян. — Проводим различные отраслевые выставки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на саммите ШОС Хуасян выразил надежду, что после мероприятия страны - партнеры станут сотрудничать продуктивнее.