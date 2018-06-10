Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 05:27 — ИА Регнум. Более тесное сотрудничество предложил странам ШОС пресс-секретарь правительства провинции Шаньдун (Китай) Вэй Хуасян, сообщает агентство Avesta.

Цзинань — центр провинции Шаньдунь — 2013

«Страны — члены ШОС являются важными партнерами по сотрудничеству для провинции Шаньдун, и мы надеемся, что проведение данного саммита в Циндао даст шанс развернуть более углубленное и более высокоуровневое сотрудничество между Шаньдунем и всем странами — членами ШОС», — заявил Хуасян.

Хуасян отметил, что валовой внутренний продукт Шаньдуна в 2017 году достиг 7267, 82 млрд юаней: за 40 лет политики реформ среднегодовой рост составил 11,5%.

«С каждым годом растет внешняя торговля, в 2017 году осуществлен импорт и экспорт на общую сумму 1782,39 млрд. юаней, это в 1215 раз больше, чем в 1978 году. Среднегодовой рост составляет 20%», — сказал Хуасян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Циндао (Шаньдун, Китай) начался саммит Шанхайской организации сотрудничества. Российскую делегацию возглавил президент Владимир Путин.