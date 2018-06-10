Москва, 10 июня, 2018, 05:25 — ИА Регнум. Гражданин Вьетнама был вынужден заплатить таксисту 23 300 рублей за поездку от Красной площади до аэропорта Шереметьево, сообщает «Пятый канал».

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Инцидент произошел 7 июня, когда по прибытию в аэропорт таксист сообщил стоимость поездки — 23 300 рублей. Вьетнамец отказался заплатить, но водитель заблокировал двери и не собирался выпускать пассажира пока тот не заплатит. Пассажир заплатил, однако следом написал заявление в полицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за неделю до ЧМ-2018 недобросовестные таксисты начали «задирать» цены для туристов до 100 тысяч рублей за поездку.