Москва, 10 июня, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Сборная Аргентины по футболу приземлилась в России и поехала располагаться в Бронницах, сообщает официальный Twitter сборной.

RonnyKA Флаг Аргентины

Также в Россию уже прилетел футбольная звезда Аргентины — Лионель Месси, о чем свидетельствуют фото в аэропорту и с российскими таможенниками в twitter фан-клуба футболиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первой иностранной сборной прибывшей на мундиаль стала сборная Ирана.