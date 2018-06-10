Москва, 10 июня, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Больше половины российских граждан собирается посмотреть трансляции Чемпионата мира по футболу — 2018, говорится в данных опроса GfK.

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Уточняется, что уже сейчас о планах смотреть матчи чемпионата сказали 67 млн (56%) жителей страны. Опрошены были люди старше 16 лет. Трансляции они собираются смотреть как по телевидению, так и в сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2018 начнется через четыре дня. В российской столице 9 июня торжественно открылся международный вещательный центр (IBC) чемпионата мира по футболу.

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