Москва, 10 июня, 2018, 03:42 — ИА Регнум. Отсутствие России на переговорах в формате G7 не дало американскому президенту Дональду Трампу поднять вопросы большой политики, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Комментируя инициативу Трампа по возврату G7 к формату G8, сенатор отметил:

«Трампу скучно на саммите G7 толковать о тарифах. Ему хочется большой политики. А без России и КНР нет ее. Вот и хочет вернуть [президента РФ Владимира] Путина и G8».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп сказал, что России не хватает на переговорах группы семи. Из-за этого на саммите G7 возникли крупные разногласия, а Трамп в итоге вообще отверг итоговое коммюнике, рассердившись на канадского премьер-министра Джастина Трюдо.