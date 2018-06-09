Москва, 10 июня, 2018, 02:02 — ИА Регнум. Фотография российской сотрудницы конной полиции привлекла большое внимание японцев, собрав свыше 150 тысяч лайков в Twitter.

(сс) Rex Pickar Конь

Комментируя эту фотографию, японцы обсуждают красоту девушки, а некоторые даже готовы поехать в Россию и нарушить закон, чтобы встретиться с восхитившей их сотрудницей полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, побывав в России, голливудский актер Джонни Депп, сказал: «У русских девушек в глазах видна тысячелетняя культура».

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