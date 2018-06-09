Москва, 10 июня, 2018, 01:25 — ИА Регнум. План по урегулированию претензий России к качеству белорусской молочной продукции был подписан представителями Россельхознадзора и Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, сообщило 9 июня агентство БелТА.

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План был разработан и утвержден на встрече, которая проходила в Москве. В нем указан список действий, выполнение которых:

«Будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации в части взаимных ограничений на поставки продукции предприятий России и Белоруссии», — сказано в сообщении.

Также стороны договорились, что с 11 июня Россия снимет ограничение на продукцию четырех белорусских предприятий — трех мясоперерабатывающих фабрик и одного предприятия по производству комбикормов.

Напомним, 7 июня в Россельхознадзоре заявили, что в очередной партии белорусского молока обнаружены нитраты.

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Отметим, ранее глава минсельхозпрода Белоруссии Леонид Заяц обвинил Россию в выдавливании белорусского молока с российского рынка при помощи необъективных и неадекватных мер.

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