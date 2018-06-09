Москва, 9 июня, 2018, 23:45 — ИА Регнум. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ) и Китайская международная комиссия по экономическому и торговому арбитражу (CIETAC) будут активно взаимодействовать. Об этом сегодня, 9 июня, ИА REGNUM сообщил вице-президент Палаты Вадим Чубаров.

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Делегация министерства юстиции КНР во главе с заместителем министра Ган Цанчунем встретилась в Москве с представителями ТПП РФ и МКАС. Были обсуждены вопросы правового регулирования международного коммерческого арбитража. Коллег из КНР особенно интересовали вопросы разрешения инвестиционных споров — как между частными инвесторами, так и с участием государства-реципиента инвестиций.

Как отметил Вадим Чубаров, после реформы законодательства России о третейском разбирательстве новое Положение о МКАС предусматривает рассмотрение инвестиционных споров. Более того: он убежден, что «МКАС мог бы стать арбитражным центром «третьей страны» для урегулирования инвестиционных споров в рамках ШОС, БРИКС и на других площадках международного сотрудничества».

«Следует совместно продвигать и развивать международный коммерческий и инвестиционный арбитраж, способствовать включению правительствами обеих стран в соответствующие соглашения таких положений, которые предусматривали бы привлечение МКАС к разрешению инвестиционных споров», — считает вице-президент федеральной Палаты.

В этой связи, по мнению Чубарова, был бы весьма целесообразен кадровый обмен между корпусом арбитров CIETAC и МКАС: «МКАС приветствует предоставление CIETAC списка арбитров, рекомендованных для включения в свой список и готов, в свою очередь, рекомендовать своих арбитров для включения в список CIETAC».

В ходе обсуждения ряда практических вопросов китайской стороне была представлена статистика администрирования МКАС споров с участием китайских предприятий в 2012—2017 гг.