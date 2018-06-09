Москва, 9 июня, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от «Единой России» Константин Затулин сегодня, 9 июня, обратился к первому заместителю министра внутренних дел Александру Горовому с просьбой о предоставлении миграционной амнистии беженцам ЛНР и ДНР, а также о продлении сроков временного пребывания. Затулин передал 76 обращений, поступивших к нему от граждан ЛНР и ДНР, которым было отказано в продлении миграционного учета или они были подвержены административным взысканиям.

Николай Неврев. Просительница. 1880-е

Депутат ГД РФ отметил, что он неоднократно получал ответы на свои предложения руководству МВД России об урегулировании статуса отдельных категорий граждан Украины, в частности, о проведении в отношении миграционной амнистии и возможности продления миграционного учета без выезда с территории России. В одном из них сообщалось, что срок временного пребывания для граждан Украины, прибывших из ЛНР и ДНР, может быть продлен по мотивированному заявлению в органы МВД. Уточнялось также, что в территориальные органы МВД разосланы дополнительные указания по организации работы с беженцами с территорий ЛНР и ДНР.

Кроме того, подчеркнул Затулин, в следующих ответах дополнительно сообщалось, что территориальные органы нацелены на снижение административной практики применения мер принуждения к отдельным категориям граждан Украины, нарушившим миграционное законодательство.

«Тем не менее из разных регионов России в мой адрес продолжают поступать жалобы на отказы в продлении миграционного учета, даже при наличии мотивированного заявления о необходимости оставаться в России и невозможности выезда на Украину. Такое положение свидетельствует как о недостаточности принятых мер, так и о недолжном их исполнении в регионах. Невольные нарушители миграционного законодательства вынуждены жить в нелегальном положении и страхе быть депортированными в зону боевых действий или на территории, подконтрольные СБУ, где им и их родным угрожает опасность. Некоторых из обратившихся уже постигла такая участь, о чем рассказывает ряд прилагаемых писем.

Убежден, что в условиях продолжающейся войны на территории Украины к беженцам с Украины необходимо обеспечить особое отношение, в частности предоставить возможность заниматься трудовой деятельностью без специальных разрешений. Очевидно также, что необходимо найти возможность минимизировать и даже отменить применение наказания для вынужденно нарушивших действующее миграционное правило о выезде из РФ по истечении 90 суток пребывания и дать им возможность выйти из нелегального положения», — заявляет Затулин в обращении.

Депутат добавляет, что решение о миграционной амнистии требует комплексного и системного подхода и предполагает участие всех заинтересованных органов исполнительной и законодательной власти.