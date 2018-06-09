Затулин предложил МВД провести миграционную амнистию для беженцев ЛДНР
Москва, 9 июня, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от «Единой России» Константин Затулин сегодня, 9 июня, обратился к первому заместителю министра внутренних дел Александру Горовому с просьбой о предоставлении миграционной амнистии беженцам ЛНР и ДНР, а также о продлении сроков временного пребывания. Затулин передал 76 обращений, поступивших к нему от граждан ЛНР и ДНР, которым было отказано в продлении миграционного учета или они были подвержены административным взысканиям.
Депутат ГД РФ отметил, что он неоднократно получал ответы на свои предложения руководству МВД России об урегулировании статуса отдельных категорий граждан Украины, в частности, о проведении в отношении миграционной амнистии и возможности продления миграционного учета без выезда с территории России. В одном из них сообщалось, что срок временного пребывания для граждан Украины, прибывших из ЛНР и ДНР, может быть продлен по мотивированному заявлению в органы МВД. Уточнялось также, что в территориальные органы МВД разосланы дополнительные указания по организации работы с беженцами с территорий ЛНР и ДНР.
Кроме того, подчеркнул Затулин, в следующих ответах дополнительно сообщалось, что территориальные органы нацелены на снижение административной практики применения мер принуждения к отдельным категориям граждан Украины, нарушившим миграционное законодательство.
«Тем не менее из разных регионов России в мой адрес продолжают поступать жалобы на отказы в продлении миграционного учета, даже при наличии мотивированного заявления о необходимости оставаться в России и невозможности выезда на Украину. Такое положение свидетельствует как о недостаточности принятых мер, так и о недолжном их исполнении в регионах. Невольные нарушители миграционного законодательства вынуждены жить в нелегальном положении и страхе быть депортированными в зону боевых действий или на территории, подконтрольные СБУ, где им и их родным угрожает опасность. Некоторых из обратившихся уже постигла такая участь, о чем рассказывает ряд прилагаемых писем.
Убежден, что в условиях продолжающейся войны на территории Украины к беженцам с Украины необходимо обеспечить особое отношение, в частности предоставить возможность заниматься трудовой деятельностью без специальных разрешений. Очевидно также, что необходимо найти возможность минимизировать и даже отменить применение наказания для вынужденно нарушивших действующее миграционное правило о выезде из РФ по истечении 90 суток пребывания и дать им возможность выйти из нелегального положения», — заявляет Затулин в обращении.
Депутат добавляет, что решение о миграционной амнистии требует комплексного и системного подхода и предполагает участие всех заинтересованных органов исполнительной и законодательной власти.