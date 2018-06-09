Екатеринбург, 9 июня, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Родители из города Карпинска Свердловской области, у которых в феврале 2017 года сотрудники социальной защиты отобрали детей, стали героями телепередачи «Мужское/Женское». В ходе программы эксперты в студии высказали своё мнение о сложившейся ситуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников Ковик на входе в дом — Добро пожаловать домой

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В ходе передачи напомнили о том, что проблемы в семье начались после анонимного звонка в полицию о якобы избиениях отцом семейства родных и приёмных детей. При этом была показана видеозапись сделанная родителями в ходе отбирания и на ней не видно, что на детях, которые не желая покидать родителей и дом громко кричали и плакали, были какие-то синяки.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально органы межведомственного города Карпинска заявляли, что детей отобрали на основании ФЗ-120 «О профилактике безнадзорности» по причине якобы социального неблагополучия семьи. При этом на учёт органами КДН семья была поставлена в начале марта 2018 года, то есть после того, как вечером 26 февраля органы социальной защиты отобрали детей. Более того, согласно ФЗ-120 выявление социального неблагополучия не является поводом для отбирания, а влечёт за собой проведение социально-психологической помощи семье. При этом органы опеки на запросы представителей СМИ так и не представили план профилактических мероприятий с данной семьёй.

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Впоследствии, в начале апреля было возбуждено уголовное дело по подозрению отца в истязаниях детей. После этого органы межведомственного взаимодействия стали утверждать, что удерживают детей для того, чтобы отец не оказывал дома на них давление.

В ходе передачи, старшая дочь, которая и попросила подружку совершить роковой звонок, находясь в социально-реабилитационном центре (СРЦ), задавала вопросы младшим детям трёх, шести и восьми лет о том, хотят ли они домой и к папе. Однако эксперт в студии заявила, что это, скорее всего именно девочка оказывает «давление» на маленьких детей, заставляя их делать «правильные ответы».

Более того, совершенно не ясно, как родители могут оказывать давление на собственных маленьких детей, которых в силу их возраста просто не будут приводить в суд, если уголовное дело вообще дойдёт до суда.

В ходе передачи также выяснилось, что неприязненные отношения сложились между старшей дочерью и отчимом, который заставлял девочку помогать маме по дому. Также подружка девочки заявила, что она приходила к ней в гости с синяками, якобы полученными от отчима. Однако за время нахождения в СРЦ девочка также была сильно избита своими одноклассницами, так что заявления подростков следует воспринимать критично.

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Об этом заявила одна из экспертов на передаче, которая уверена, что дети много фантазируют, причём впоследствии сами начинают верить в собственные выдумки.

Ведущие передачи также отнеслись с недоверием к заявлениям «обвинителей» отца семейства. Пришедшего на передачу бывшего мужа прямо спросили, что если по его словам отчим якобы на протяжении долгого времени постоянно бил своих и его детей, то почему он раньше не позвонил в полицию. На это бывший муж ответил, что раньше злоупотреблял алкоголем.

Также выяснилось, что бывший муж задолжал по алиментам сумму свыше 800 тыс. рублей, но его бывшая жена и её муж (они зарегистрированы в браке с 2012 года) практически простили ему долг, договорившись с работодателем бывшего супруга о получении компенсации в размере 100 тыс. рублей.

Также было упомянуто и то, что в 2013 году из семьи уже отбирали детей, правда тогда их вернули через месяц, а на данный момент четверых детей уже более трёх месяцев удерживают в социально-реабилитационном центре, при этом родители не лишены и не ограничены в правах (двухлетнего мальчика вернули, так как в СРЦ города Карпинска нет ясельной группы). Семью после инцидента поставили на учёт, но в 2017 году его сняли.

При этом необходимо отметить, что с 2012 года в данной семье все дети выросли здоровыми, причём старший сын от первого брака — совершеннолетний молодой человек 20-ти лет. Именно он 23 января 2018 года напал на отчима с ножом и нанёс ему тяжкие телесные повреждения (один удар в спину, и два в область сердца на груди). На данный момент дело рассматривается в суде по ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Отец семейства, который категорически отрицательно относится к алкоголю и наркотикам сообщил, что в тот день молодой человек был пьян и пытался предлагать лёгкие наркотики своей сестре, которая спустя месяц попросила подругу совершить звонок в полицию.

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В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM после выхода передачи, отец семейства сообщил, что при посещении детей в СРЦ все маленькие дети просятся домой, а когда начинают плакать, то сотрудники детского дома кричат на них и заставляют плакать ещё больше. Не хочет возвращаться в семью, по его словам, только старшая 14-летняя девочка.

Отметим, что ранее общественные организации неоднократно писали обращения в надзорные органы и силовые ведомства о том, что в действиях органов межведомственного взаимодействия возможно усматриваются признаки составов преступлений предусмотренных статьями 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч.1 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»), а также 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). При этом ответов по существу заявленных вопросов ни из прокуратуры Свердловской области, ни из следственного управления СКР по Свердловской области получено не было.