Астана, 9 июня, 2018, 18:56 — ИА Регнум. При правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет отечества») будет сформирован совет по взаимодействию с неправительственными организациями. Об этом заявил первый заместитель председателя партии Маулен Ашимбаев, сообщает 9 июня «Казинформ».

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По его словам, в партии уделяют большое внимание поддержке людей с ограниченными возможностями, а также инклюзивному образованию. Инициативы реализуются в рамках партийного проекта «Будущее без барьеров».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Астане прошло расширенное заседание политического совета партии «Нур Отан», в рамках которого обсуждались социальные инициативы президента республики Нурсултана Назарбаева.