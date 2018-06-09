Циндао, Китай, 9 июня, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двусторонние переговоры и обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей, сообщили 9 июня в пресс-службе главы Узбекистана.

President.uz Шавкат Мирзиёев и Нарендра Моди

Мирзиёев поздравил своего коллегу со вступлением Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Моди, в свою очередь, выразил благодарность за поддержку Узбекистана в приеме Индии в ШОС.

Стороны обсудили расширение двустороннего партнерства в экономической, финансовой, инвестиционной, инновационной и гуманитарных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 и 10 июня в китайском Циндао проходит саммит глав государств-членов ШОС. Президент Узбекистана провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и заместителем генсека ООН Аминой Мохаммед.