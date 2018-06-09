Москва, 9 июня, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Московские власти не дают возможности создать в столице РФ инфраструктуру по переработке пластика, считает эколог Александр Закондырин. Об этом он заявил 9 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные опроса, показавшего, что почти 70% жителей РФ готовы отказаться от использования пластиковой посуды.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свалки

«В московском регионе есть компания, которая является единственным переработчиком пластика, и её завод недозагружен, — рассказал он. — Проблема в том, что московские региональные чиновники не дают возможности для создания соответствующей инфраструктуры. Должны быть банально контейнеры, где можно было бы отдельно собирать этот пластик и перерабатывать. Очевидно, что есть бизнес, который готов этим заниматься, есть готовность у граждан участвовать в переработке. Но проблема во властях, которые не могут создать соответствующую инфраструктуру».

Причины такого положения дел, по мнению эколога, в том, что в РФ очень долго имела место модель, когда весь мусор не перерабатывали, а захоранивали.

«У нас было большое количество земельных участков, был низкий уровень урбанизации и не очень рационально относились к земельным ресурсам, — пояснил Закондырин. — Жили достаточно беспечно. Современные европейские страны живут по принципам ресурсосбережения в рамках экономики замкнутого цикла: всё, что можно переработать, надо переработать. Если взять общий объём переработки мусора в России, то он составляет 8%, а конкретно по пластику ещё меньше. Если брать Германию, то там перерабатывают 60%, а по пластику почти 100%».

Напомним, что, согласно данным опроса, проведённого исследовательским центром Superjob.ru, 70% жителей России готовы поддержать предложение Евросоюза отказаться от использования пластиковой посуды. Однозначно готовы отказаться от пластика 34% опрошенных, скорее готовы — 36%.

22% опрошенных скорее против идеи отказаться от использования пластиковой посуды, 8% категорически против. Мужчины чаще, чем женщины, готовы поддержать запрет пластиковой посуды и упаковки (75 и 65% соответственно).

В меньшей степени поддерживают идею отказа от пластика старшее поколение более 45 лет (77%) и молодые люди (62%). Менее всего готовых отказаться от пластика среди респондентов с доходом до 25 тыс. рублей в месяц (59%).