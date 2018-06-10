Тверь, 10 июня, 2018, 11:30 — ИА Регнум. 10 июня на аэродроме Мигалово в Твери прошло празднование 75-летия 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии и 196 военно-транспортного авиационного полка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, участие в торжествах приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, военнослужащие и ветераны авиации, другие почётные гости, жители и гости региона.

Region.tver.ru Поздравление

«Жители Тверской области по праву гордятся тем, что на территории региона дислоцируется ваша прославленная воинская часть. Сегодня военнослужащие дивизии постоянно подтверждают свой высокий профессионализм», — отметил Игорь Руденя на торжественном открытии праздника.

Игорь Руденя вручил авиаторам и ветеранам службы региональные и ведомственные награды.

Военнослужащие 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии прошли торжественным маршем. Центральным и самым зрелищным событием праздника стал воздушный показ авиационной техники военно-транспортной авиации. В небе над аэродромом фигуры пилотажа выполнили экипажи самолётов Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ан-124, А-50, Ил-22, Ил-76, Ту-134, а также вертолётов Ми-8.

Почётные гости осмотрели авиационную технику, которая находится на вооружении воинских частей, базирующихся в Мигалово. Затем Игорь Руденя пообщался с ветеранами авиации и военнослужащими Тверского гарнизона.

По традиции в праздничный день аэродром Мигалово открыт для всех желающих. На площадке организованы наземный показ авиационной, военной техники и вооружения, концертная программа, показательные выступления парашютистов и авиамоделистов, полёты воздушных шаров. Работают пункты отбора на военную службу по контракту, полевая кухня, торговая ярмарка, детские аттракционы.

12 гвардейская военно-транспортная авиационная дивизия была сформирована в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны соединение вело боевые действия на Воронежском, 4-м Украинском, Ленинградском, Волховском и 3-м Белорусском фронтах. В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий дивизия награждена орденом Красного Знамени. На тверском аэродроме Мигалово дивизия базируется с 1981 года.

В 2017 году соединение провело крупнейшее в истории современной России лётно-тактическое учение. Экипажи дивизии регулярно участвуют в воздушном параде в День Победы над Красной площадью, а также успешно выступают на российских и международных соревнованиях. В частности, в июне 2018-го тверские лётчики заняли первое место на всероссийском конкурсе «Авиадартс-2018» в номинации «Военно-транспортная авиация».

196 военно-транспортный авиационный полк входит в состав 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, дислоцируется на аэродроме Мигалово с 1992 года. Экипажи полка выполняют задачи по обеспечению перевозки личного состава и техники на территории России, СНГ и других стран мира.