Ереван, 9 июня, 2018, 13:43 — ИА Регнум. 7 июня в Москве состоялась презентация новой общественной организации «Объединение армян России» (ОАР), главной миссией которой станет способствование социокультурному формированию армянского сообщества в Российской Федерации. Наряду с повышением имиджа армян и представлением их интересов на территории РФ, организация ставит перед собой такие цели, как развитие образовательных и социокультурных проектов в Армении, сохранение и популяризацию армянского языка и культуры, а также осуществление культурного обмена между Россией и Арменией.

ОАР Презентация организации

Представители инициативной группы — директор Армянского музея Москвы Арсен Алексанян; экс-президент Ассоциации армянской молодежи Москвы Андраник Овсепян; правозащитник и преподаватель НИУ Высшая школа экономики Виктор Михайлов — рассказали о предыстории, принципах и целях «Объединения армян России».

Арсен Алексанян обозначил цели организации — объединить усилия по поддержке армянского сообщества России, вместе участвовать в развитии России, работать над гармонизацией межэтнических отношений, укреплять армяно-российские отношения, повышать имидж армян в России. Важным пунктом было обозначено создание единого информационного пространства, которое позволит ближе знакомиться с жизнью разных общин, а также создать возможность для каждого желающего приобщиться к армянскому языку и культуре. Кроме того, организация ставит перед собой цель создать механизмы поддержки проектов и установить партнерские отношения с другими организациями армянской диаспоры.

В своей деятельности «Объединение армян России» будет опираться на несколько основополагающих принципов, благодаря которым будет обеспечена открытость деятельности и вовлечение в нее представителей различных сегментов армянской общины. В числе таких принципов были названы прозрачность выборов, финансовых отчетов и реализуемых проектов, выражение объективных настроений своих представителей и неангажированность.

Андраник Овсепян представил проекты, над которыми уже работает «Объединение армян России». В первую очередь это «Портал в армянский мир» с информацией о мероприятиях и новостях армянского сообщества России, предложения о помощи и услугах. В рамках проекта «Правовая поддержка» практикующие юристы и правозащитники будут оказывать экспертную помощь, а проект «Гармонизация методик обучения армянскому языку» поможет собрать информацию о местах преподавания армянского языка по всей России. Объединение также запустит «Платформу обмена опытом», «Кадровый центр», «Аналитический центр» и краудфандинговую платформу.

Виктор Михайлов рассказал о принципах открытости, доступности и независимости, которые воплощены в организационной структуре: руководить ею будет выборное правление сопредседателей. Отказ от единого руководителя — это сознательное решение, которое позволит избежать персонализации, «зацикливания» организации на одном лице. Финансирование объединения будет осуществляться за счет членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, попечительства и предпринимательской деятельности организации, доходы от которой будут потрачены на проекты.

На мероприятии выступили бизнесмен и основатель Армянского музея Москвы Рубен Григорян, чрезвычайный посланник и полномочный министр посольства РА в РФ Борис Саакян и основатель фонда RepatArmenia Вартан Марашлян. Рубен Григорян поддержал инициативу создания «Объединения армян России». Он сказал, что надо стремиться к тому, чтобы работать на благо армянской диаспоры и Армении: «Мы всегда будем думать и переживать о нашей стране». Он подчеркнул, что армяне должны быть единомышленниками, делать одно дело, чтобы прийти к успеху.

В течение ближайших месяцев «Объединение армян России» планирует начать прием членов организации, а также представить первые проекты по основным направлениям своей деятельности.