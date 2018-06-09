Москва, 9 июня, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на борьбу с попытками страховщиков отказать в заключении ОСАГО, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

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Предлагается установить правило, согласно которому страховщик обязан заключить договор обязательного страхования либо направить страхователю мотивированный отказ в письменной форме о невозможности заключения такого договора не позднее пяти рабочих дней с даты получения заявления.

Авторы обеспокоены тем, что страховые компании стараются избежать продажи «дешевых» полисов, и несмотря на обязательность заключения договора, страховщики находят новые способы уклониться от заключения договора.

«Помимо навязывания дополнительных услуг стали распространены затягивание заключения договора по причине отсутствия бланков полисов, необходимости осмотра транспортного средства либо неприменение понижающих коэффициентов», — указали депутаты.

Принятие закона будет являться гарантией своевременного заключения договора ОСАГО без необоснованных отказов и задержек, уверены парламентарии.