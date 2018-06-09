Циндао, Китай, 9 июня, 2018, 12:15 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом столица Австрии Вена упоминалась в качестве одного из возможных мест встречи лидеров двух стран. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Бернардо Беллотто. Вид Вены с Бельведера. 1759–1761

По словам официального представителя Кремля, соответствующий вопрос также поднимался на недавних переговорах Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что каких-либо конкретных договоренностей достигнуто не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Дональд Трамп перед вылетом в Канаду на саммит «Большой семерки» заявил, что Россия должна быть возвращена в неформальный клуб ведущих держав мира.

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