Барнаул, 9 июня, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Филиал школы в селе Старая Суртайка (Алтайский край), о котором Владимиру Путину в ходе «прямой линии» рассказали местные жители, действительно собирались закрыть. Об этом сообщил сегодня, 9 июня, один из преподавателей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Закрывшаяся школа в селе Батурово (Алтайский край)

«Никакого сбоя информации не было. Информацию о закрытии школы мы получили из администрации района. Затем провели сход села, заседание совета народных депутатов и родительское собрание, где обсуждался этот вопрос. Местные жители, конечно, были против закрытия. В селе работы нет, и люди вынуждены ездить на заработки в соседние населённые пункты. Если ещё и детей туда на учёбу возить будут — совсем неудобно получится. Но этими доводами никто не проникся, нас просто поставили перед фактом — закроют, и всё. Говорили: «Пишите, жалуйтесь — куда хотите, всё равно ваши обращения к нам спустят». Если бы мы не попали на «прямую линию», так бы всё и было», — пояснила преподаватель старосуртайской школы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Только обращение к Путину помогло сохранить школу в алтайском селе Старая Суртайка

Напомним, в ходе общения с президентом по «прямой линии» жительницы Старой Суртайки Алёна Регер и Наталья Пушкинова попросили Владимира Путина не дать закрыть школу. Женщины рассказали, что в их селе, где проживает 400 человек, из-за недостатка учителей закрывается единственное учебное заведение, где до девятого класса занимаются 47 учеников из трёх сёл.

«Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему, чтобы не погибло село. Закроют школу — село погибнет. Так, как погибают два села по Чуйскому тракту — Образцовка и Долина Свободы», — попросила Наталья Пушкинова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бывший школьный класс в здании Лаврентьевской средней школы

Но когда врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко дали слово, он объявил: «В планах закрытия её нет».

«Вероятно, какой‑то сбой информации прошёл на уровне тех муниципальных руководителей, которые собирались на сход и доводили информацию до жителей. Я пока делаю первые шаги в крае по вниканию в ситуацию, но очень внимательно эту конкретную ситуацию с органами местного самоуправления и, самое главное, с жителями села проведу, и вопрос будет решён. У школы есть будущее. И у села тоже есть будущее», — заявил врио руководителя региона Виктор Томенко (указ о его назначении врио губернатора Владимир Путин подписал совсем недавно — 31 мая 2018 года).

Вслед за ним о том же самом стала говорить и врио заместителя регионального правительства Надежда Капура. Побывав накануне в Старой Суртайке вместе с врио министра образования и науки Алтайского края Александром Жидких, она, в частности, заявила:

«В Алтайском крае более 60 процентов школ являются малокомплектными, и речь об их закрытии не идет. Наша задача — обеспечить стабильное функционирование таких организаций, дальнейшее развитие и повышение качества образования в них. На протяжении последних лет мы ведем системную работу по их ремонту и оснащению необходимым оборудованием. В старосуртайской школе также будет обеспечен образовательный процесс в соответствии с современными требованиями».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM В здании бывшей школы села Лаврентьевка теперь царят запустение и полумрак

Между тем, судя по официальной информации, Старосуртайская основная общеобразовательная школа в августе 2017 года была ликвидирована путём реорганизации в форме присоединения к МБОУ «Быстрянская СОШ им. О. Суртаева». В 2017 году в ней работало 24 сотрудника с заработной платой чуть более 9,5 тыс. рублей (годовой ФОТ — 3 047 855 рублей). На 11 учителей приходилось по нескольку классов, в которых обучались от двух до десяти учеников.

В настоящее время школе требуются учителя русского языка и литературы, химии, биологии, немецкого языка и начальных классов. Руководство муниципалитета уже пригласило на работу учителя иностранного языка, сообщили в минобрнауки региона. Чтобы закрыть имеющиеся вакансии, планируется также направить в село студентов-старшекурсников на длительную педагогическую практику и организовать подвоз учителей из села Быстрянка.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Находки в Лаврентьевской школе, беззаветный патриот России, всемирно известный гидрограф и полярный исследователь Георгий Яковлевич Седов

Что касается технического состояния школы, то чиновники приняли решение в ближайшие месяцы провести текущий ремонт кабинетов и заменить кровлю над спортивным залом. Работы будут оплачены из краевого и местного бюджетов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» Владимир Путин попросил врио губернатора Виктора Томенко сохранить школу, потому что считает, что жительницы Старой Суртайки Алёна Регер и Наталья Пушкинова сказали очень правильную вещь: школа закрывается — посёлок, село умирает.

«А мы должны обеспечить, чтобы у нас люди не покидали особенно таких регионов, как Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, чтобы и село было живым, имело бы перспективы развития», — резюмировал глава государства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Магазин «Лазурный» в Алтайском селе Лаврентьевка закрылся несколько лет назад

Между тем, если 10 лет назад в Алтайском крае насчитывалось 1514 школ, то сейчас, судя по официальным данным регионального минобразования, действуют немногим более 1100 школ и порядка 100 филиалов. Не уберегли от гибели село Лаврентьевка в Топчихинском районе: на родине геройски погибшего в Назрани пограничника Ильи Кобзева уже давно нет ни школы, ни детского сада, ни ФАПа, ни магазина.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Развалины школы в Лаврентьевке (Алтайский край)

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В аналогичной ситуации вот уже третий год находятся жители села Шатобал (Солтонский район), которое является местом компактного проживания кумендинцев — представителей древней исчезающей народности. У тех, кого государство должно защищать специальными программами, не стало не только школы — в селе теперь нет даже магазина.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядит фасад бывшей школы в Лаврентьевке — алтайском селе, на родине геройски погибшего в Назрани пограничника Ильи Кобзева

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Вот уже два года на учёбу в соседнее село Кучук школьный автобус возит детей жителей села Батурово в Ребрихинском районе. Путь за знаниями составляет 12 километров.

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Ранее ИА REGNUM сообщало об учениках из Южаково — одного из труднодоступных сел в Троицком районе Алтайского края. Своей школы в насёленном пункте нет, а единственный школьный автобус, который за 12 километров возит на учебу в соседнее село Загайново, в октябре 2016 года сломался. Незапланированные каникулы у ребят длились около трёх недель.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Здание закрытой школы в Шатоболе

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И таких историй в Сибири — многие сотни.

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Особенность системы образования в Алтайском крае состоит в том, что значительная часть населения региона — более 1 миллиона человек — проживает в сельской местности. Именно этим обусловлено большое количество малокомплектных сельских школ. Понятно, что их содержание экономически невыгодно. Но тут уже новому руководству придётся выбират: выгода, «сбой информации» или обречение на гибель.

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