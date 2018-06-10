Москва, 10 июня, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Нынешняя «Прямая линия» стала фактически обращением президента к народу через головы элит и информационных медиаманипуляторов, считает эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Фёдор Пашин. Мнением о прошедшем мероприятии он поделился с корреспондентом ИА REGNUM Маргаритой Князевой.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

В происходившем был и есть и особый символизм: «Прямая линия» прошла накануне Дня России, после встреч президента в Москве с лидерами Германии и Франции, визита в Австрию, и накануне саммита «большой восьмерки» в Квебеке, а после передачи Владимир Путин сразу же отправился в Китай, страну, являющуюся сегодня стратегическим партнером РФ, в том числе в мировых делах.

«Одно несомненно — прямая линия в открытом формате президента Путина с народом 7 июня 2018 г. не осталась без внимания ни влиятельных международных саммитов, ни глав государств мира, ни информационных и аналитических структур формирования очередной повестки глобального «мейнстрима», — считает Пашин, отмечая, что прямая линия президента — это, скорее всего, часть продуманного плана действий главы государства на международной арене.

Читайте интервью полностью: Прямая линия Путина — перчатка, брошенная глобальным силам влияния

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