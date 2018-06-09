Новосибирск, 9 июня, 2018, 09:12 — ИА Регнум. У временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова появился свой сайт. Как заявили ИА REGNUM в пресc-службе губернатора и правительства области, «сайт andreytravnikov.ru должен стать реальным инструментом для открытого диалога с населением».

Скриншот с главной страницы сайта andreytravnikov.ru У Андрея Травникова появился свой сайт

«Новосибирцы и жители области могут задать свои вопросы руководителю региона, узнать об актуальных событиях и новых решениях, проследить за работой над стратегией «Сибирское лидерство», — уточнили в пресс-службе.

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Отметим, что Андрей Травников активен и в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Новосибирской области является одним из кандидатов на выборах губернатора Новосибирской области и пока единственным, кто публично заявил о своём решении. Мэр Новосибирска, который ранее также сообщал о своих губернаторских амбициях, накануне, 8 июня, снял свою кандидатуру в пользу Травникова.

«Я принял решение отказаться от выдвижения в пользу Травникова. Я рассчитываю, что ответный шаг будет сделан и со стороны руководства области на выборах мэра», — заявил Локоть.

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После чего предвыборная кампания, которая развернулась задолго до её официального объявления, и которая экспертами называлась конкурентной и даже конфликтной, перешла в более спокойную фазу. Что сразу же нашло отражение в информационном пространстве, где отказ КПРФ выдвигать своего кандидата на выборах новосибирского главы расценили как проигрыш. Впрочем, такой поворот событий, по мнению тех же информационных ресурсов, играет не в пользу и позиций Травникова.

Ещё один предполагаемый кандидат депутат заксобрания Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») официально своё решение не озвучил.

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Отметим, что 14 июня в Новосибирске пройдёт XXXIV Региональная партийная конференция, где будет определён кандидат, который будет представлять «Единую Россию» на выборах губернатора региона. Областной политсовет «Единой России» выдвинул четыре кандидатуры для включения в списки на участие в предварительном голосовании с последующим выдвижением. Единогласно поддержана кандидатура врио главы Новосибирской области Андрея Травникова. Также в предварительном голосовании будут участвовать ректор НГПУ Алексей Герасев, исполнительный директор АНО «Историческое Общество Сибирского федерального округа» Екатерина Болдырева и глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Назначены они после досрочной отставки Владимира Городецкого 6 октября. В тот же день исполняющим обязанности главы области был назначен мэр Вологды Андрей Травников.