Москва, 9 июня, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Камеры видеонаблюдения запечатлели подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку в подъезде одного из жилых домов по четвёртому Очаковскому переулку в Москве. Фото мужчины опубликовала пресс-служба СКР.

Sledcom.ru Подозреваемый

По данным ведомства, нападение было совершено днём 8 июня. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В результате ножевого ранения пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение одной из городских больниц, медики борются за ее жизнь, отметили в ведомстве. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СКР по Москве.